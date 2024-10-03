Минобороны России официально объявило об освобождении Угледара

Город удалось освободить в результате решительных действий бойцов подразделений группировки войск «Восток».

О начале боев в самом Угледаре 25 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, освободить город от боевиков ВСУ было очень важно.

1 октября военный эксперт Борис Рожин сообщил, что противник понес большие потери в Угледаре. Он добавил, что взятие города представляет собой значимое достижение в рамках оперативной деятельности ВС РФ.

Позже над зданием администрации населенного пункта водрузили российский флаг.