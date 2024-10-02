Mash: 100% Угледара находится под контролем российских войск

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Над зданием администрации Угледара ВС РФ водрузили российский флаг, весь город находится под контролем россиян, сообщает Mash .

Севернее Угледара бойцы ВС РФ взяли под контроль территорию воздуховода шахты «Южнодонбасская». Она расположена на окраине Богоявленки.

Как рассказали военблогеры, в детском саду нашли 36 мирных жителей в возрасте от 50 лет. Их украинцы удерживали минимум одну неделю. Затем бойцы ВСУ выдали женщинам и мужчинам гранаты и приказали кидать их в российских военных. Пленным угрожали проблемами, если они не будут слушаться.

Когда ВС РФ продвинулись вглубь Угледара, противник сбежал, оставив заложников в детском саду. Штурмовики оказали помощь мирным жителям и вывели людей в безопасное место.

После этого российским военным предстоит подавить последние очаги сопротивления ВСУ и зачистить их позиции.

Об освобождении Угледара также сообщал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, у ВСУ большие потери, украинцы отошли на север.