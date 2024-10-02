Mash: 100% Угледара находится под контролем российских войск
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Над зданием администрации Угледара ВС РФ водрузили российский флаг, весь город находится под контролем россиян, сообщает Mash.
Севернее Угледара бойцы ВС РФ взяли под контроль территорию воздуховода шахты «Южнодонбасская». Она расположена на окраине Богоявленки.
Как рассказали военблогеры, в детском саду нашли 36 мирных жителей в возрасте от 50 лет. Их украинцы удерживали минимум одну неделю. Затем бойцы ВСУ выдали женщинам и мужчинам гранаты и приказали кидать их в российских военных. Пленным угрожали проблемами, если они не будут слушаться.
Когда ВС РФ продвинулись вглубь Угледара, противник сбежал, оставив заложников в детском саду. Штурмовики оказали помощь мирным жителям и вывели людей в безопасное место.
После этого российским военным предстоит подавить последние очаги сопротивления ВСУ и зачистить их позиции.
Об освобождении Угледара также сообщал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, у ВСУ большие потери, украинцы отошли на север.