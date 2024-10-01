Военный эксперт Борис Рожин сообщил об освобождении Угледара

«Угледар освобожден! Мир праху погибших и слава освободителям Угледара!» — написал Рожин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что противник понес большие потери и отошел на север. В настоящее время бойцы ВС РФ продолжают зачистку Угледара. В центральной части города появились российские флаги.

Эксперт добавил, что взятие Угледара представляет собой значимое достижение в рамках оперативной деятельности российских вооруженных сил и является одним из ключевых успехов в ходе кампании 2024 года.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Угледар приехало подкрепление ВСУ. Он рассказал, свежие силы противника состоят преимущественно из мобилизованных, которые складывают оружие и сдаются.