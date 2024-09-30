Стало известно о сдаче в плен мобилизованных из ВСУ в Угледаре

Пушилин: в Угледар перебросили подкрепление ВСУ из мобилизованных, они сдаются

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Угледар приехало подкрепление украинской армии. По его словам, свежие силы противника состоят преимущественно из мобилизованных, которые складывают оружие и сдаются, сообщает Life.ru .

Вместе с тем Пушилин добавил, что ВСУ ожесточенно обороняют Угледар.

По его словам, еще с 2014 года украинские войска возводили укрепрайоны в донецком городе. Более того, за это время в Угледаре построили как наземные, так и подземные переходы, которые растягиваются на километры.

«Город находится на возвышенности, а еще там много многоэтажек, где противник, начиная с 2014 года, выстраивал укрепрайоны», — сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Российские войска продолжают наступательные действия в Угледаре. ВС РФ также держали под огневым контролем единственную дорогу, по которой украинские силы могли эвакуироваться.