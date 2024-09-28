Россиейские военнослужащие продолжают штурм Угледара

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Российские подразделения блокировали бойцов ВСУ в Угледаре и отрезали им все пути отхода. В настоящее время штурм города продолжается, сообщает «Царьград» .

Под огневым контролем ВС РФ находится единственная дорога для эвакуации ВСУ. Также российские военнослужащие взяли под свой контроль шахту «Южнодонбасская № 3», над которой подняли флаг России.

По данным военкора Евгения Лисицына, боевые действия идут в городской застройке. Под контролем российской армии находятся автостанция и прилегающие к ней многоэтажки. В настоящее время бойцы ВС РФ наступают по флангам.

«С запада российские силы наступают в направлении Новоукраинки, а с востока пытаются перерезать дорогу на Богоявленку. Именно этот путь является единственным путем снабжения для 72-й бригады ВСУ, которая рискует оказаться в полном окружении», — написал Лисицын в своем Telegram-канале.

Противник признает тяжесть положения ВСУ в Угледаре и продолжает отступать, неся при этом большие потери.

Ранее подразделения «Центральной» группировки российских войск в ходе боевых действий взяли под контроль населенный пункт Мариновка в ДНР.