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ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Мариновка в ДНР

Подразделения «Центральной» группировки российских войск в ходе боевых действий взяли под контроль населенный пункт Мариновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военнослужащие нанесли поражение 6 механизированным, 2 пехотным, 2 егерским, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригадам ВСУ, а также 2 бригадам теробороны и 4 бригадам нацгвардии противника.

Кроме того, бойцы ВС РФ отразили 67 контратак штурмовых групп украинских сил.

За прошедшую неделю потери ВСУ на данном направлении составили около 3880 человек живой силы, танк, 15 боевых бронемашин, 44 орудия полевой артиллерии и 27 автомобилей.

Ранее стало известно, что российские подразделения освободили населенные пункты Украинск и Лесовка в ДНР.