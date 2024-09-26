Российские подразделения освободили Украинск в ДНР
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Подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ освободили населенный пункт Украинск в Донецкой Народной Республике. Противника разгромили и в других районах проведения СВО, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Бригадам ВСУ нанесли поражение у сел Леонидовка, Щербиновка, Красноармейск, Доброполье, Горняк, Николаевка и Тарасовка в ДНР. ВС РФ отразили 10 контратак противника — механизированных, егерской, мотопехотной и пехотной бригад украинской армии.
ВСУ потеряли до 670 военнослужащих, 2 бронированные машины, танк, 5 автомобилей, 2 орудия Д-20 и пушку «Гиацинт-Б».
Ранее российские артиллеристы ликвидировали сеть опорных пунктов и группу бойцов ВСУ на купянском участке фронта. Отметились расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б».