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Артиллеристы ликвидировали сеть опорных пунктов и группу бойцов ВСУ на купянском участке фронта, пишет РИА Новости .

Расчеты 152-мллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее помощник российского президента Алексей Дюмин сказал, что ВС РФ в ближайшее время выдавят украинские войска из Курской области. У Генерального штаба есть специальный план по освобождению региона.



