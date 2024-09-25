Дюмин: ВС РФ освободят Курскую область от ВСУ в ближайшее время

Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин заявил, что российская армия «выдавит» ВСУ из Курской области в ближайшее время, сообщает РИА Новости .

По его словам, российская территория будет вскоре освобождена в Курской области. Он отметил, что ВС РФ предпринимают мужественные действия, и нет сомнений, что противника «выдавят» из данного региона.

Дюмин добавил, что у Генштаба есть специальный план по освобождению Курской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ потеряли за время боевых действий на курском направлении более 16 тыс. военнослужащих, а также большое количество техники.