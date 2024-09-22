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Подразделения группировки войск «Север» уничтожили более 380 бойцов ВСУ за сутки

Подразделения группировки войск «Север» за сутки лишили киевский режим более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Плехово, Дарьино, Толстый Луг, Новый Путь, Малая Локня, Николаево-Дарьино.

Российские военнослужащие отразили также семь атак противника. В результате киевский режим потерял до 20 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ пресекли три попытки ВСУ прорваться на территорию РФ через населенные пункты Новый Путь и Медвежье.

В итоге до 40 солдат противника, две боевые бронемашины и два автомобиля были ликвидированы. Еще 5 бойцов ВСУ сдались в плен.

Формированиям ВСУ было нанесено поражение вблизи еще 20 населенных пунктов Курской области. Также были поражены резервы противника в Сумской области.

Всего за время сражений в Курской области ВСУ лишились более 16 000 военнослужащих, 795 боевых бронемашин, 126 танков, 95 бронетранспортеров, 492 автомобилей, 57 боевых машин пехоты

ВС РФ продолжают операцию по разгрому ВСУ в Курской области.

Ранее стало известно, что украинские войска пытались безуспешно уничтожить российские объекты этой ночью. Силы ПВО вывели из строя 15 дронов противника.