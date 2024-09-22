Украинские войска пытались безуспешно уничтожить российские объекты этой ночью

Ночью украинские солдаты вновь попытались ударить дронами на территории России. Но беспилотники успешно «приземлили» в разных регионах РФ, сообщает Минобороны.

Российские силы ПВО вывели из строя 15 дронов противника. Атакам подверглись шесть регионов России.

Шесть украинских дронов «приземлили» над Азовским морем, два над Курской и четыре над Ростовской областями. Также по одному БПЛА противника было ликвидировано в воздушном пространстве Белгородской, Астраханской и Воронежской областей.

Ранее недалеко от Курска ликвидировали беспилотник ВСУ. Он, как и другие подобные БПЛА противника, был самолетного типа.