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Пушилин заявил о начале боев в самом Угледаре

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что бои перешли на территорию самого Угледара, сообщает РИА Новости .

В эфире «Соловьев Live» он отметил, что накануне 29-я армия ВС РФ показала боевые действия в городе в режиме реального времени.

По словам главы ДНР, освобождение Угледара от боевиков ВСУ очень важно.

«Для нас важен Угледар. Мы ждем, когда наши Вооруженные силы полностью заблокируют все возможности противника доставать (обстрелами — ред.)», — подчеркнул Пушилин.

Он также назвал очень серьезным продвижение российских сил на угледарском направлении в сторону Курахова.

Ранее в США назвали главную причину краха ВСУ в Угледаре. Американцы считают, что этому поспособствовала атака украинской армии на Курскую область.