Американское издание Forbes назвало главную причину краха ВСУ в Угледаре. В США считают, что этому поспособствовала атака украинской армии на Курскую область, сообщает kp.ru .

В материале отмечается, что оборона Украины на востоке ослабела еще до атаки на курском направлении в августе. Затем Генштаб ВСУ отдал приказ о вторжении в Россию. Теперь оборона Киева ослабевает очень быстрыми темпами.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинский гарнизон Угледара оказался в клещах ВС РФ. По его словам, ряд людей, близких к Минобороны Украины, признают невозможность проведения ротации бойцов, а также бедственное положение 72-й бригады ВСУ, которая находятся в населенном пункте.

Российские бойцы прорывают фланги в наступлении на Угледар, поднимая триколор над шахтой № 3 и угрожая окружить бригаду ВСУ. Центральная часть территории шахты «Южнодонбасская № 3» перешла под контроль ВС РФ. Опубликованы кадры флага над одним из зданий.