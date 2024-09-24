Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ взяли Угледар в клещи
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Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинский гарнизон Угледара оказался в клещах ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
«Уже ротация (украинцев — ред.) фактически невозможна», — уточнил Кимаковский.
По его словам, ряд людей, близких к Минобороны Украины, признают невозможность проведения ротации бойцов, а также бедственное положение 72-й бригады ВСУ, которая находятся в Угледар.
Он добавил, что, по информации разведчиков, ВСУ пробуют выводить из города основные группы военных.
22 сентября депутат Рады Марьяна Безуглая назвала потерю Угледара вопросом времени. Она обвинила в провале главкома ВСУ Александра Сырского.