Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ взяли Угледар в клещи

сегодня в 15:27

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинский гарнизон Угледара оказался в клещах ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости .

«Уже ротация (украинцев — ред.) фактически невозможна», — уточнил Кимаковский.

По его словам, ряд людей, близких к Минобороны Украины, признают невозможность проведения ротации бойцов, а также бедственное положение 72-й бригады ВСУ, которая находятся в Угледар.

Он добавил, что, по информации разведчиков, ВСУ пробуют выводить из города основные группы военных.

22 сентября депутат Рады Марьяна Безуглая назвала потерю Угледара вопросом времени. Она обвинила в провале главкома ВСУ Александра Сырского.