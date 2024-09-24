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«РВ»: российская армия прорывает фланги в наступлении на Угледар

ВС РФ прорывают фланги в наступлении на Угледар, поднимая триколор над шахтой № 3 и угрожая окружить бригаду ВСУ, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» .

Центральная часть территории шахты «Южнодонбасская № 3» перешла под контроль ВС РФ. Опубликованы кадры флага над одним из зданий.

На другом фланге — севернее Пречистовки российские подразделения продвинулись на участке шириной до 3,7 км на глубину до 1,8 км, заняв позиции вдоль балки Берестова.

Как уточняется, в восточную часть Угледара уже вошли российские штурмовые группы. По оставшейся части города наносятся массированные удары из РСЗО. Кроме того, ВС РФ взяли опорный пункт к западу от Угледара, фактически перерезав трассу на Курахово.

ВСУ пытаются выводить свои ударные группы из Угледара, оказавшегося в «клещах» ВС РФ.