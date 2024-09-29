Российские войска нанесли мощный удар беспилотниками по порту под Одессой
Подполье: ВС РФ поразили два терминала и судоремонтный завод под Одессой
Фото - © РИА Новости, Станислав Красильников
Российские войска нанесли удары по двум погрузочным терминалам в порту и судоремонтному заводу в Измаиле Одесской области. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийско настроенного сопротивления в Николаевской области Сергей Лебедев.
ВС РФ наносили атаки с помощью беспилотников. Взрывы были видны около второго и третьего погрузочных районов порта в Измаиле.
Также вспышки видели на заводе, расположенном на улице Нахимова. Там была особенно сильная детонация.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие продолжают штурм Угледара. Группировка ВСУ блокирована в городе.