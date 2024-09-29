Российские войска нанесли мощный удар беспилотниками по порту под Одессой

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Подполье: ВС РФ поразили два терминала и судоремонтный завод под Одессой

Российские войска нанесли удары по двум погрузочным терминалам в порту и судоремонтному заводу в Измаиле Одесской области. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийско настроенного сопротивления в Николаевской области Сергей Лебедев.

ВС РФ наносили атаки с помощью беспилотников. Взрывы были видны около второго и третьего погрузочных районов порта в Измаиле.

Также вспышки видели на заводе, расположенном на улице Нахимова. Там была особенно сильная детонация.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие продолжают штурм Угледара. Группировка ВСУ блокирована в городе.