В годовщину трагедии: два пассажирских самолета разбились в один день

25 декабря в Казахстане произошло крушение пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний», который выполнял рейс из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли множество людей, однако есть и те, кто смог выжить. Печальная случайность заключается в том, что трагедия произошла в день годовщины другой авиакатастрофы — крушения самолета в Сочи, в котором погибла известная во всем мире врач Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Это печальное совпадение стало причиной широкого общественного резонанса. Как в этот день разбились два самолета, оставив множество семей в горечи утраты и бессилия — этот вопрос остается открытым для обсуждения и анализа, сообщает «Царьград» .

В 03:55 UTC самолет Embraer 190 вылетел из международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку в направлении Грозного. Из-за туманной погоды рейс перенаправили в Махачкалу. В 06:07 UTC, находясь над Каспийским морем, экипаж подал сигнал 7700 (чрезвычайная ситуация), после чего пилот принял решение приземлиться на запасном аэродроме в Актау. В 9:30 по московскому времени самолет на малой высоте с опущенным носом столкнулся с землей недалеко от взлетно-посадочной полосы.

По информации Росавиации, Embraer 190, принадлежащий авиакомпании AZAL Азербайджана, потерпел катастрофу из-за столкновения с птицами.

«Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение идти на запасной аэродром — им был выбран Актау», — отметили в федеральном агентстве.

Поисковые и спасательные работы продолжаются — на месте происшествия трудятся 150 спасателей и 45 единиц техники. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о 32 выживших, которые были доставлены в больницы. Известно, что на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, 6 казахов и 3 киргизов. По предварительным данным, летный экипаж не выжил, точное число погибших пока не установлено.

Интересно, что 25 декабря 2016 года разбился самолет Ту-154, летевший из Сочи в Сирию, на борту которого находились 92 человека, включая 84 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли. Одной из жертв была известный врач Доктор Лиза (Елизавета Глинка), которая с 2014 года помогала детям в ЛДНР. Она летела с гуманитарной миссией, но самолет вскоре после взлета исчез с радаров и упал в Черное море. Эксперты установили, что причиной авиакатастрофы могла стать дезориентация пилота в темноте. Память Доктора Лизы была почтена минутой молчания по всей стране.