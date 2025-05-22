В Европе банда женщин накачивала наркотиками мужчин, чтобы обворовывать их

На популярном испанском курорте орудовала банда женщин, которая опьяняла и обворовывала туристов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Cronica Balear.

В феврале в полицию обратился мужчина, который заявил, что его могли опоить во время прогулки по пляжу Пасео-Маритимо. Он каким-то образом оказался в местном баре, но не помнил, как туда попал. Зато утром он обнаружил пропажу дорогих часов, обручального кольца с бриллиантом и 8,6 тыс. евро.

Еще один турист обратился с такой же жалобой в апреле. Он отдыхал в том же баре с другом, а затем его сознание резко помутилось. Мужчина предположил, что его накачали наркотиками. Он с трудом вспомнил, как какая-то женщина пыталась разблокировать его телефон. У него похитили 1,1 тыс. евро.

Следователи разыскали женщин, причастных к преступлениям. Под подозрение попали три румынки. Женщин задержали в Пальме. Во время обыска у них нашли сейф с наличными на сумму 10 тыс. евро, а также различные драгоценности.

Ранее россиян предупредили о кражах денег через приложение с удаленным управлением. Мошенники заставляют установить такие сервисы, а затем получают полный доступ к телефону.