Россиян предупредили о кражах деньги через приложение с удаленным управлением

Злоумышленники начали похищать персональную информацию и деньги с банковских счетов россиян через приложение удаленного доступа, сообщает ТАСС .

Как рассказали в МВД РФ, мошенники при звонках могут представляться сотрудниками поликлиник или управляющих компании ЖК, Росфинмониторинга, портала госуслуг, полиции. Они говорят потенциальной жертве, что следует скачать приложение с удаленным управлением, которое якобы является официальным.

Те, кто представляется работниками медструктур, могут рассказать, что приложение необходимо человеку для записи на прием, лжеработники управляющих компаний – для передачи показаний счетчиков.

Но на самом деле через указанное приложение киберпреступники получают полный доступ к гаджету, поэтому они могут украсть деньги с банковского счета.

В МВД подчеркнули, что силовики, административные работники и медики не занимаются рассылкой СМС и писем по электронной почте с просьбой установить приложение на гаджет. Россиян призвали не поддаваться на уловки аферистов.