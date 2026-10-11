В Эр-Рияде снова прогремел взрыв

Взрыв был слышен в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде днем в воскресенье, сообщает ТАСС .

Об этом написало агентство AFP со ссылкой на своего корреспондента в стране. Подробностей происшествия не приводится.

Там подчеркнули, что ЧП произошло на следующий день после ракетной атаки на международный аэропорт им. короля Халида в Эр-Рияде, которую провели хуситы.

10 октября аэропорт им. Короля Халеда в Эр-Рияде подвергся массированному ракетному обстрелу. В результате атаки погибли 12 человек. Еще свыше 300 человек ранены.

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