В Егорьевске загорелась сауна «Баден-Баден»

сегодня в 17:01

В подмосковном Егорьевске произошел пожар в сауне «Баден-Баден». На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи, сообщает «МК: срочные новости» со ссылкой на очевидца.

Свидетель также успел запечатлеть пожар на видео. На кадрах можно заметить, как из сауны идет густой дым.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало. Причины и подробности пожара неизвестны.

Тем временем спасатели локализовали возгорание в бизнес-центре на юго-востоке Москвы. Огонь успел распространиться на 450 квадратных метров.

Также пожар произошел в квартире на севере Москвы. В результате ЧП один человек пострадал.

