сегодня в 16:49

Пожар локализовали в бизнес-центре на юго-востоке Москвы

Административное здание загорелось на юго-востоке столицы. Оно расположено по адресу: улица Угрешская, д. 2, стр. 2. На данный момент огонь локализовали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Согласно данным из открытых источников, вспыхнул бизнес-центр у станции МЦК «Дубровка». Предварительно, огонь охватил 3 этаж и кровлю здания.

Сейчас площадь пожара составляет 450 кв. м. Пожарные ликвидируют возгорание, привлечено более 50 человек и 17 единиц техники, в том числе подъемные механизмы.

В результате произошедшего никто не пострадал. Из здания эвакуировали около 20 человек еще до приезда пожарно-спасательных расчетов.

