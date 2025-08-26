В Долгопрудном дорогая яхта застряла под мостом на суше
Фото - © скриншот
Под дорожной эстакадой в Долгопрудном застряла яхта. Ее перевозили, но не рассчитали высоту, сообщает «112».
На видеоролике с места происшествия видно, что кабина грузовика прошла под эстакадой, а яхта застряла в самом начале.
Теперь судно придется ремонтировать, а также придумывать, как провезти яхту под эстакадой, или искать другой путь.
Ранее в Саратовской области сгорела и утонула крупная яхта «Мечта» стоимостью около 1 млн долларов. Владельцу и членам экипажа пришлось спасаться, прыгая в воду.