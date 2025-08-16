Сгорела яхта «Мечта» стоимостью почти 1 млн долларов в Саратовской области

В Саратовской области сгорела и утонула крупная яхта «Мечта» стоимостью практически 1 млн долларов. По предварительной информации, пожар начался из-за проблем с электрической проводкой, сообщает Baza .

На яхте были шесть человек — 59-летний владелец из Вологодской области и члены экипажа. Корабль плыл из города Балаково в Саратовской области до Самары.

Когда капитан заметил возгорание, попытался потушить его сам. Но огонь начал быстро распространяться по яхте. Всем находившимся на корабле порекомендовали прыгнуть воду.

Стоявший на берегу мужчина увидел пожар. Он на лодке попытался спасти пострадавших.

Мужчина смог вытащить из воды четверых. Оставшихся двоих эвакуировали работники спасательных служб.

Людей отдали сотрудникам скорой помощи. Некоторые столкнулись с переохлаждением.

По данным Baza, владелец «Мечты», предположительно, знал о проблемах с проводкой. Корабль построили 27 лет назад. В 2017 году яхту хотели продать за четыре с половиной млн долларов. Однако к 2025 году она подешевела до 866 тыс. долларов.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).