В деле генерала Булгакова появились эпизоды с продуктами кадетам

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Госконтракты на питание кадетов появились в деле генерала Булгакова

Госконтракты на поставку питания кадетам появились в коррупционном деле генерала Дмитрия Булгакова, пишет РИА Новости .

По данным агентства, в деле фигурируют два контракта на поставку продовольствия.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах назвал Краснознаменное училище имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре и Санкт-Петербургский кадетский военный корпус имени Князя Александра Невского.

С этими учебными заведениями были заключены контракты на оказание услуг по питанию для нужд Минобороны, уточнил собеседник агентства.

Бывшего заместителя Минобороны России Дмитрия Булгакова арестовали 26 июля. Военного подозревают в коррупции при распределении госзаказов.