Экс-замминистра обороны Булгаков сотрудничает со следствием

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Как пишет агентство со ссылкой на источник, генерал сотрудничает с органами предварительного следствия с момента задержания. Он отвергает причастность к коррупционным преступлениям.

Бывшего заместителя Минобороны России Дмитрия Булгакова арестовали 26 июля. Он был ответственен за материально-техническое обеспечение армии. Генерала подозревают в коррупции при заключении контрактов. Счета генерала армии арестованы.

Ранее стало известно, что в уголовном деле экс-замминистра обороны Булгакова фигурируют 4 фирмы. Военный, предположительно, лоббировал интересы этих компаний.