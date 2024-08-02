Экс-замминистра обороны Булгаков сотрудничает со следствием
Экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по-прежнему отрицает свою вину, сообщает ТАСС.
Как пишет агентство со ссылкой на источник, генерал сотрудничает с органами предварительного следствия с момента задержания. Он отвергает причастность к коррупционным преступлениям.
Бывшего заместителя Минобороны России Дмитрия Булгакова арестовали 26 июля. Он был ответственен за материально-техническое обеспечение армии. Генерала подозревают в коррупции при заключении контрактов. Счета генерала армии арестованы.
Ранее стало известно, что в уголовном деле экс-замминистра обороны Булгакова фигурируют 4 фирмы. Военный, предположительно, лоббировал интересы этих компаний.