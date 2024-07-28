В деле генерала Булгакова фигурируют четыре фирмы

В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова фигурируют три компании, кроме Грязинского пищевого комбината, интересы которого лоббировал военный, сообщает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, все фирмы связаны с членами совета директоров ГПК, которых арестовали. В уголовном деле значатся фирмы АО «Грязинский пищевой комбинат», ООО «КонсервПакЛам», ОО «ГПК-Продтара», ООО «Бруно».

Сейчас следователи допрашивают сотрудников компаний.

Булгаков взят под стражу по подозрению в коррупции при заключении армейских контрактов. Его защита ходатайствовала о переводе под домашний арест или залог, но суд отклонил просьбу адвокатов. Также были арестованы его счета.