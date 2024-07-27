ТАСС: экс-замглавы Минобороны просил домашний арест
Генерал Булгаков просил изменить меру пресечения по делу о коррупции
Арестованный экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков просил изменить меру пресечения, пишет ТАСС.
«Булгаков и его защита просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например отпустить его под залог или домашний арест», — сообщает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Суд счел недостаточно убедительными доводы защиты Булгакова, уточняется в сообщении.
Дмитрий Булгаков занимал пост замминистра обороны РФ в 2008–2022 годах. В пятницу генерал был задержан и арестован по уголовному делу о коррупции.