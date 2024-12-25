В Чехове мужчина поджег дом с семьей внутри

В Чехове мужчина поджег жилой дом, когда внутри находилась семья его неприятеля. Таким способом он хотел отомстить оппоненту, сообщает агентство «Москва» .

Виновник пожара — 37-летний житель Видного. Ранее он уже был судим.

Мужчина захотел отомстить своему недругу. В этих целях он облил бензином коврик у двери дома семьи оппонента и поджег его. В результате сгорело само жилое здание и гараж.

К счастью, люди, находившиеся внутри во время пожара, успели спастись. Было возбуждено два уголовных дела: об уничтожении имущества и покушении на убийство.

Ранее дед пожертвовал собой ради спасения внучки во время пожара в Иркутской области. Он спас девочку, а сам погиб.