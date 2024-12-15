Дед пожертвовал собой ради спасения внучки во время пожара в Иркутской области

сегодня в 08:48

МЧС РФ: дед спас внучку, а сам погиб во время пожара в доме в Иркутской области

В поселке Уховский Иркутской области начался пожар. 15-летняя девочка-подросток по ошибке подожгла одежду, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Пожар начал стремительно распространяться по частному дому. Безопасно выйти уже не представлялось возможным — путь был перекрыт.

Тогда 67-летний дедушка побежал в горящее строение. Он спас внучку, а сам погиб.

Площадь пожара составила 114 квадратных метров. Возгорание тушили семь сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что трое детей погибли во время пожара в частном доме в Калужской области. Им было 5, 16 и 17 лет. В момент возгорания взрослых в доме не было.