Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Калужской области

В Кирове в Калужской области во время пожара в частном доме погибли трое детей в возрасте 5, 16 и 17 лет, в момент происшествия взрослых дома не было, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

Предварительно установлено, что пламя уничтожило 60 квадратных метров в частном доме. На месте происшествия работали 15 спасателей, они задействовали 6 единиц спецтехники.

После того как пламя сбили, внутри дома обнаружили тела троих детей — пятилетней девочки и мальчиков-подростков 16 и 17 лет. Что стало причиной пожара, неизвестно. Этот факт предстоит выяснить в ходе специальной экспертизы.

Где находились родители детей в момент пожара, устанавливается. Известно, что в доме, где погибли дети, не был установлен пожарный извещатель.