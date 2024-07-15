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В Чечне 5 человек погибли в при взрыве баллонов с газом на строительстве ГЭС

Пять человек погибли при взрыве газовых баллонов на строительстве ГЭС в Чечне, еще 26 — пострадали, сообщает SHOT .

ЧП произошло в понедельник около 8:30 на стройке Башенной ГЭС на реке Чанты-Аргун в Итум-Калинском районе.

Из-за сварочных работ сначала взорвался один баллон с газом, затем рванули стоящие рядом с ним баллоны.

Все погибшие были рабочими стройки.

Ранее баллон с газом взорвался в подмосковном Ступине. Семья из 5 человек, в том числе дети, попала в реанимацию с термическими ожогами тела разной степени тяжести.