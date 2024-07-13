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По факту взрыва баллона с газом в Ступине завели уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва баллона с бытовым газом в частном доме в деревне г. о. Ступино, где пострадала целая семья, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Семья из 5 человек попала в реанимацию с термическими ожогами тела разной степени тяжести. Среди пострадавших — трое детей 2023, 2020 и 2017 годов рождения.

Пресс-служба областной прокуратуры опубликовала фото с места ЧП. На них запечатлены рванувший газовый баллон и повреждения в домовладении.

По данным ведомства, взрыв газовоздушной смеси случился в субботу утром при установке газового баллона.