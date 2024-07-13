Баллонный газ взорвался в доме в Ступине, пострадала семья

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Взрыв баллонного газа произошел в частном доме в Ступине

В деревне Савино в городском округе Ступино рано утром в субботу в частном доме рванул балонный газ, сообщает «МК: срочные новости» .

В результате ЧП пострадала семья из пяти человек, в том числе трое детей.

32-летний глава семьи находится в критическом состоянии, у мужчины ожоги 80% тела. Еще двое детей также лежат в реанимации.

Всего за минувший день в Подмосковье произошло 40 пожаров. Огонь тушили 350 человек и 100 единиц техники.