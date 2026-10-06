Жителям Егорьевска старшего возраста рассказали, как обезопасить себя от новых схем мошенничества

В Егорьевске для пожилых жителей провели встречу, посвященную популярным уловкам телефонных и интернет-мошенников. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Помощник Егорьевского городского прокурора Виктория Яфарова рассказала, какие новые технологии берут на вооружение злоумышленники. Среди схем — видеозвонок, в котором собеседник выдает себя за родственника с помощью поддельного изображения. Выглядит это правдоподобно, однако верить, что на связи действительно близкий человек, нельзя — надежнее перезвонить ему по известному номеру. Подозрение должны вызвать любые просьбы о деньгах, паролях или данных карт.

Кроме того, речь шла о вредоносных файлах, фиктивных вакансиях и вовлечении людей в дропперские схемы. Если близкий уже попался на уловки мошенников, не нужно с ним спорить — следует прервать его действия и обратиться в полицию. Статистика показывает, что количество таких дел уменьшается, но риск по-прежнему остается высоким, поэтому важно сохранять бдительность.