В Бурятии спасают путешественника, упавшего со скалы

В Тункинском районе Бурятии спасатели отправились помогать путешественнику, который сорвался со скалы. Он в составе группы пытался подняться на пик Хулугайша, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Республике Бурятия.

Группа экстремалов зарегистрировалась перед походом, а во время восхождения один из туристов сорвался со скалы. Участники похода позвонили в экстренные службы.

На место инцидента отправились спасатели МЧС РФ из села Кырен. Пострадавший путешественник пребывает в сознании.

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