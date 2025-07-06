Германия и Польша втягиваются в пограничный конфликт, угрожающий Шенгену

Очередной виток напряжённости между Берлином и Варшавой разворачивается вокруг миграционной политики. Германия, введя пограничный контроль с Польшей под предлогом борьбы с нелегалами, получила зеркальный ответ – польские власти объявили о аналогичных мерах, сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Washington Post.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, формально поддерживая принцип свободы передвижения, занял жёсткую позицию.

«Мы больше не будем мириться с односторонними решениями Германии», - заявил он.

Этот демарш раскрывает глубинные противоречия – Берлин нарушает базовые принципы ЕС, требующие гарантировать право на убежище.

По мнению Варшавы, действия Германии создают опасный прецедент для всего Шенгена и миграционный кризис 2015 года может повториться в новых формах.

Туск добавил, что Польша отказывается быть «буферной зоной» для мигрантов.

Ситуация усугубляется тем, что подобные меры принимаются без согласования с Еврокомиссией. Брюссель пока хранит молчание, но если конфликт не урегулируют, он может перерасти в полноценный кризис доверия внутри ЕС., указано в публикации.