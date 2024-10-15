На Алтае 12 туристов попали под камнепад. Погибла 18-летняя девушка
Фото - © Телеграм-канал Baza
Туристическая группа из 12 человек, прибывших на Алтай из Новосибирской области, отправились в поход из села Акташ, но через несколько часов попала под камнепад в районе устья реки Кысхыштубег. Одна 18-летняя девушка погибла, сообщает Baza.
Известно, что туристы отправились в поход утром 14 октября. В результате камнепада смертельные травмы получила 18-летняя девушка. Есть также двое пострадавших: у 22-летней девушки диагностировали рваную рану лица с сотрясением мозга, а у 21-летнего парня — перелом ноги.
До наступления темноты спасатели сумели эвакуировать часть группы в безопасное место. Пострадавший со сломанной ногой будет эвакуирован с помощью вертолета.
Тело погибшей туристки уже обнаружили. Проводится спасательная операция.
Ранее сообщалось, что в Неаполе погибли российские туристы при подъеме на году. Пять человек находились в связке, когда один из них сорвался со скалы и утянул вниз всех остальных. Тела туристов могут навсегда остаться в Гималаях из-за невозможности эвакуировать их.