Тела погибших в Гималаях российских туристов могут навсегда остаться на дне ущелья

Mash: спасатели не могут подобраться к телам туристов из РФ, погибших в Гималаях

Тела российских туристов, погибших при подъеме на гору Дхаулагири в Гималаях, могут навсегда остаться на дне ущелья, так как спасателям не удается посадить вертолет на вершине, а спускаться по лебедке крайне опасно, сообщает Mash .

В настоящее время оставшиеся в живых россияне разрабатывают план по транспортировке тел, а родные собирают деньги и пытаются найти частных профессиональных горных поисковиков.

Альпинисты Денис и Артем оказались единственными, кто способен решить все проблемы, связанные с поиском тел, арендой вертолета и взаимодействием со страховой компанией в Непале. Именно они совершили пробное восхождение и в первый же день вернулись в базовый лагерь.

Ежедневно они стремятся подобраться к телам погибших, однако сделать это возможно лишь вручную, поскольку технике негде сесть на высоте. Усилия альпинистов главным образом направлены на разработку плана действий.

Транспортировку тел погибших покроет страховка, но ее срок может закончиться уже в ближайшее время. Тогда стоимость услуг по извлечению тел может оказаться непомерно высокой. К процессу подключились родственники погибших, которые ищут знакомых в Непале для помощи в поисках.

Ранее тела пятерых альпинистов обнаружили при облете подножья горы Дхаулагири. Предварительной причиной их смерти назвали падение с высоты. Трагедия могла произойти из-за сильного ветра.

Удалось выжить только двоим альпинистам. Валерий Ш. прислушался к интуиции и сошел дистанции, а Владимир П. получил травму ноги за неделю до восхождения.