Mash: погибших в Гималаях российских альпинистов мог погубить сильный ветер

Пятерых российских альпинистов, погибших при подъеме на гору Дхаулагири в Гималаях, мог погубить сильный ветер, сообщает Mash .

Стихия могла буквально сдуть одного из россиян. При этом за ним сорвались и все остальные, так как они были в связке.

Существует и другие версии трагедии. Эксперты утверждают, что один из участников похода мог поскользнуться в темное время суток. Еще одна версия подразумевает то, что из-за холода у альпиниста ослабела хватка.

Двое из группы выжили, так как отказались от восхождения. Это Валерий Ш. и Дмитрий П. Первый доверился опыту и решил сойти с дистанции из-за плохой погоды и неважного самочувствия. По словам мужчины, он предлагал друзьям отказаться от восхождения, но те его не послушали.

Второй неделю назад получил травму ноги. Дмитрий признался, что в одну из ночей они с друзьями договорились о том, что если покорят гору, то этим же составом отправятся на Эверест.

Отмечается, что разрешения на подъем без кислородных баллонов группа приобретала у местных властей. Они стоили по 87 тыс. рублей на каждого.

Тела пятерых альпинистов обнаружили при облете подножья горы Дхаулагири. Предварительной причиной их смерти назвали падение с высоты.