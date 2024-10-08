Названа причина гибели 5 российских альпинистов при восхождении на гору в Непале

В Непале погибла группа российских туристов в результате падения с высоты

Группа российских туристов из шести человек планировала подняться на гору в Непале, одному из них стало плохо, и он отказался от восхождения, пятеро его товарищей продолжили путь, но упали с высоты и погибли, пишет ТАСС .

О смерти пяти альпинистов рассказала представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова. Тела погибших россиян нашли при облете подножья горы Дхаулагири. Предварительно, причиной их смерти могло стать падение с высоты.

Из всей группы выжить удалось лишь тому, кто почувствовал себя плохо и отказался от восхождения. Его эвакуировали.

Управляющий директор организовавшей экспедицию россиян компании IAM Trekking & Expedition Пемба Джангбу Шерпа заявил, что в последний раз альпинисты выходили на связь около 11 часов 6 октября. Больше с ними связаться не удалось.