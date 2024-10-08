Как чувствовал: выживший в Гималаях альпинист заявил, что трагедии могло не быть

сегодня в 16:59

Выживший при восхождении в Непале альпинист предлагал не идти на Дхаулагири

Российский альпинист Валерий Ш. оказался единственным выжившим членом группы петербуржцев, которая попыталась взойти на гору Дхаулагири (Гималаи) в Непале. По словам мужчины, он предлагал товарищам отказаться от восхождения, однако они его не послушали, сообщает RT .

Когда пятеро альпинистов из команды Валерия собрались покорять высоту, самому мужчине стало плохо. Из-за ухудшенного состояния он решил спуститься в лагерь, причем звал товарищей последовать его примеру.

Несмотря на призыв Валерия, оставшиеся альпинисты решили попробовать покорить гору. Вскоре все они погибли, тела также уже обнаружены.

Причиной смерти российских альпинистов в Гималаях могло стать падение с высоты. Личности пятерых погибших спортсменов установлены.