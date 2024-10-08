Названы имена российских альпинистов, погибших в Гималаях

Российские альпинисты погибли при восхождении на гору Дхаулагири (южный отрог Главного Гималайского хребта) в Непале. Все погибшие — петербуржцы, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Федерацию альпинизма России.

Альпинисты отправились в поход от СПб ГРОО «Школа альпинизма Санкт-Петербурга». Личности погибших уже известны — это пятеро мужчин: Александр Д., Олег К., Владимир Ч., Михаил Н. и Дмитрий Ш. Последний ранее был президентом Архангельской федерации альпинизма.

В организации отметили, что это были опытные спортсмены. При жизни они имели членство в Федерации альпинизма России.

Для нахождения тел погибших использовали спасательный вертолет. Трупы обнаружили на высоте 7,1 тыс. м.

Одному из членов группы удалось выжить — им оказался Валерий Ш. Во время восхождения ему стало плохо, после чего альпинист сам спустился до лагеря, расположенного на высоте 6,1 тыс. м. Оттуда россиянина забрал вертолет, эвакуировав его в госпиталь.

В экспедицию на гору Дхаулагири петербургские альпинисты ушли еще в начале сентября.