В Брянской области снова объявили ракетную опасность

11 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале в очередной раз за день предупредил население о ракетной опасности. Он попросил местных жителей оставаться в безопасности.

«По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам!» — призвал глава региона.

Тем, кто в настоящее время находится на улице или в машине, а также в другом транспорте, рекомендуется как можно скорее добраться до безопасного места и укрыться там.

В случае возникновения экстренной ситуации следует звонить по короткому номеру «112».

Ранее сообщалось, что в ходе ракетного удара по жилому дому в Брянске погибли семь человек. Травмы различной степени тяжести получили 42 человека.

Вечером 10 марта ВСУ нанесли удары по Брянску британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. После атак над городом был виден черный дым.

