В Богородске осудили экс-депутата, на фабрике которого были мигранты-нелегалы

В Богородске суд вынес обвинительный приговор Станиславу Караганскому, прежде занимавшему должность депутата окружного совета и осуществлявшему предпринимательскую деятельность. Причиной послужило обнаружение нелегальных мигрантов на его птицефабрике в селе Арапово, сообщает pravda-nn.ru .

Информация о задержании Станислава Караганского появилась в апреле 2025 года.

«Установлено, что один из депутатов совета депутатов Богородского муниципального округа, являющийся руководителем мясоперерабатывающего предприятия, с мая 2024 года по март 2025-го организовал незаконное пребывание на территории региона восьми иностранных граждан, не имеющих каких-либо разрешительных документов на проживание и работу», — отметили в пресс-службе областного управления ФСБ.

После этого было возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции.

В общей сложности было обнаружено 11 граждан Узбекистана, пребывавших на территории России нелегально. Трое из них являлись несовершеннолетними. В отношении мужчин было составлено 16 протоколов об административных нарушениях. Последовали санкции в виде штрафов, достигающих 30 тысяч рублей, и депортации. Женщине был назначен штраф в размере 4000 рублей, также ей предписали самостоятельно покинуть страну вместе с детьми.

В отношении Станислава Караганского было составлено восемь административных протоколов, связанных с привлечением к трудовой деятельности иностранных граждан, не имеющих необходимых разрешений на работу.

В январе 2026 года Богородский городской суд признал бывшего депутата виновным и оштрафовал на 1 млн рублей.

Спустя неделю, 26 января, был оглашен приговор по уголовному делу, касающемуся организации нелегальной миграции. Суд пришел к выводу, что в период с ноября 2023 года по апрель 2025 года Станислав Караганский, осведомленный об отсутствии у мигрантов надлежащих документов и истечении срока их законного пребывания в России, предоставил им жилое помещение на своей птицефабрике.

«Тем самым он создал условия для их незаконного пребывания в Российской Федерации», — подчеркнули в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Станислав Караганский отрицал свою вину. Тем не менее суд счел ее доказанной и определил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.