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В Белореченске Краснодарского края в жилом доме произошел взрыв

В Белореченске Краснодарского края произошел взрыв в пятиэтажном доме, сообщает Mash .

По предварительной информации, произошла утечка газа.

Отмечается, что разрушены межэтажные перекрытия, повреждены восемь квартир. В результате происшествия пострадали пять человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, эвакуировано 54 человека, в том числе 12 детей. Организована работа пункта временного размещения. На месте происшествия работают 67 специалистов и 33 единиц техники.

Ранее сообщалось, что семья из бабушки, дедушки и внучки отравилась, предположительно, угарным газом в поселке Пограничный в городском округе Серпухов.