Соседи спасли отравившуюся угарным газом семью в Подмосковье
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Семья из бабушки, дедушки и внучки отравилась, предположительно, угарным газом в поселке Пограничный в городском округе Серпухов, сообщает «МК: срочные новости».
Ночью соседи услышали из-за двери пострадавшей семьи стоны. Они вызвали полицейских.
В квартире обнаружили 80-летнего дедушку, его 69-летнюю жену и 16-летнюю внучку. Им было очень плохо. Люди теряли сознание. Пострадавших доставили в больницу.
Сейчас газовики выясняют, была ли доме утечка.
Ранее в поселке Мисайлово в Ленинском округе пятимесячный младенец провел сутки с мертвыми родителями. Причину смерти супругов устанавливают.