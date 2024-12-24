Пятимесячный малыш сутки провел с мертвыми родителями в Подмосковье

В поселке Мисайлово в Ленинском городском округе пятимесячный малыш провел сутки с мертвыми родителями, сообщает «МК: срочные новости» .

Супружеская пара перестала отвечать на звонки родственников. Взволнованная мать женщины, которая живет в Дагестане, попросила сестру из Москвы съездить и проведать семью. Около квартиры родственница увидела полицейских, соседей и друзей пары. Они не могли войти в квартиру, где уже много часов громко плакал ребенок.

Женщина открыла входную дверь, тогда в квартире обнаружили трупы супругов, чей голодный малыш лежал в кроватке.

Предварительно, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. Сначала подозревали наркотики, но друзья семьи категорически отрицают данную версию. Они рассказали, что несколько дней назад в гости приходил друг. Они вместе посидели вечером, что-то ели и пили. А через день гость скончался от отравления.

Следователи сейчас ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. Из квартиры все продукты питания и жидкости отправили на исследование.