В бардачке машины пропавших Усольцевых нашли 300 тыс рублей

сегодня в 14:41

В бардачке автомобиля пропавшего в Красноярском крае в конце сентября 2025 года Сергея Усольцева обнаружили 300 тыс. рублей. Знакомые предпринимателя отметили, что он часто хранил деньги в машине, сообщает «112» .

Поиски семьи продолжаются. Следователи рассматривают несколько версий их пропажи. Пока серьезных зацепок у правоохранителей нет.

Ранее сообщалось, что в поисках пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых участвовали 1,5 тыс. человек. На данный момент спасатели завершили активные поиски семьи Усольцевых. Операция теперь переходит в режим точечных задач.

Семья Усольцевых бесследно исчезла 28 сентября 2025 года. По одной из версий, предпринимателя, его жену и маленькую дочь могли съесть медведи.

