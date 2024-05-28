В Балашихе при падении обломков сбитого шара повреждения получили три жилых дома
Пожар произошел в частном доме Балашихи из-за обломков воздушного шара
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Три жилых дома пострадали при падении обломков сбитого низколетящего воздушного шара в микрорайоне Кучино в Балашихе, сообщает РИА Новости.
В экстренных службах отметили, что повреждения получили два частных дома и 17-этажный жилой дом. В многоэтажке взрывной волной и осколками выбило окна на некоторых этажах.
В одном из частных домов случилось возгорание, его полностью потушили. Во втором доме оказались выбиты стекла.
Средства ПВО вечером в понедельник уничтожили над территорией Московской области малоразмерный воздушный шар.